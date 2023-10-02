Последний матч: «Барыс» — «Динамо Минск» 2:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Динамо Минск» — «Барыс». Коэффициент ставки — 2.80.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Динамо Минск»).
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