начнут матч в 16:00 в регулярном сезоне КХЛ, 01.10.2023.

Последний матч: «Куньлунь Ред Стар» — «Авангард» 2:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Куньлунь Ред Стар» — «Авангард». Коэффициент ставки — 1.91 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Авангард»).

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