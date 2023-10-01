начнут матч в 17:00 в КХЛ, 01.10.2023.

Последний матч: «Амур» — «Ак Барс» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ак Барс» — «Амур». Коэффициент ставки — 2.44 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Амур»).

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