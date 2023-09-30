В 15:00 30.09.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне КХЛ.

В турнирной таблице турнира Трактор занимает 5 место с 13 очками, Нефтехимик — 21 место с 9 очками.

Последний матч: «Нефтехимик» — «Трактор» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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