начнут матч в 14:00 в регулярном сезоне КХЛ, 30.09.2023.

Последний матч: «Сибирь» — «Барыс» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Барыс» — «Сибирь». Коэффициент ставки — 2.09 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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