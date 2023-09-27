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    Сибирь — СКА: смотреть онлайн в прямом эфире

    27.09.2023 в 15:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Сибирь — СКА

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Сибирь и СКА начнут матч в 15:30 в регулярном сезоне КХЛ, 27.09.2023.

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    Последний матч: «СКА» — «Сибирь» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сибирь» — «СКА» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.62.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «СКА»).

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