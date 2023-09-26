ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юссуфа Мукоко — форвард дортмундской «Боруссии»Трансферный дайджест. 19 — 25 сентября
  • 14:14
    • Касаткина стартовала с победы на турнире в Токио
    Все новости спорта

    ЦСКА — Северсталь: смотреть онлайн в прямом эфире

    26.09.2023 в 19:30 начнется матч в КХЛ ЦСКА — Северсталь

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 19:30 26.09.2023 начнётся онлайн-трансляция матча ЦСКА — Северсталь в КХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «ЦСКА» — «Северсталь» 5:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЦСКА» — «Северсталь». Коэффициент ставки — 2.18.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Северсталь»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — Северсталь.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Мальорка» победную серию «Барселоны»?
  • «Мальорка» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.02
    •
  • «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас» забьют друг другу
  • «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • Сможет ли команда Гвардиолы прихлопнуть «сорок»?
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.09
  • Экспресс дня 26 сентября
  • Сегодня в 22:30
    •  3.02
  • Прогноз на матч Мальорка — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Реал — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Интер — Сассуоло
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Челси — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие