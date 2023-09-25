ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мария СаккариСаккари выиграла «тысячник» в Мексике, Хачанов наконец-то восстановился, а Радукану досрочно завершила сезон
  • 12:15
    • Самсонова вышла во второй круг турнира в Токио
  • 12:09
    • Матч сборной России с Кенией может состояться в Турции
  • 11:34
    • Президент РФС высказался о будущем Карпина в сборной России
  • 11:13
    • Карасев может быть назначен на официальный матч под эгидой УЕФА до конца года
  • 10:39
    • Дзюба на вопрос о Семаке после победы над «Зенитом»: А кто это?
    Все новости спорта

    Сибирь — Динамо: смотреть онлайн в прямом эфире

    25.09.2023 в 15:30 начнется матч в КХЛ Сибирь — Динамо

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 15:30 25.09.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Сибирь — Динамо в КХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Сибирь» — «Динамо» 5:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сибирь» — «Динамо». Коэффициент ставки — 2.09.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Сибирь»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сибирь — Динамо.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Рубин» опустится на дно турнирной таблицы?!
  • «Факел» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Победная серия СКА дополнится третьим матчем
  • «Адмирал» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Неудачная серия «Авангарда» уйдет в прошлое на территории «Автомобилиста»
  • «Автомобилист» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Факел — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Адмирал — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.02
  • Прогноз на матч Мальорка — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Пройссен Мюнстер — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Лечче
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие