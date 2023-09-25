начнут матч в 19:00 в регулярном сезоне КХЛ, 25.09.2023.

Последний матч: «Барыс» — «Нефтехимик» 8:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нефтехимик» — «Барыс». Коэффициент ставки — 2.41 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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