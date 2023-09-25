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    Адмирал — СКА: смотреть онлайн в прямом эфире

    25.09.2023 в 12:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Адмирал — СКА

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Адмирал и СКА начнут матч в 12:30 в регулярном сезоне КХЛ, 25.09.2023.

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    Последний матч: «Адмирал» — «СКА» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Адмирал» — «СКА» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.16.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:5.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:5 (победит «СКА»).

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