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    Сибирь — Авангард: смотреть онлайн в прямом эфире

    21.09.2023 в 15:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Сибирь — Авангард

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 15:30 21.09.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Сибирь — Авангард в регулярном сезоне КХЛ.

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    Последний матч: «Авангард» — «Сибирь» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сибирь» — «Авангард» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.29.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Сибирь»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сибирь — Авангард.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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