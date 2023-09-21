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    Лада — ЦСКА: смотреть онлайн в прямом эфире

    21.09.2023 в 18:00 начнется матч в КХЛ Лада — ЦСКА

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 18:00 21.09.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Лада — ЦСКА в КХЛ.

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    Последний матч: «ЦСКА» — «Лада» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лада» — «ЦСКА». Коэффициент ставки — 1.66.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «ЦСКА»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лада — ЦСКА.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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