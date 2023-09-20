ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Иван ПроведельНа все руки мастер. Проведель присоединился к клубу вратарей-бомбардиров Лиги чемпионов
  • 17:13
    • ЦСКА по пенальти переиграл «Сочи» в Кубке России
  • 17:06
    • Команда Гончаренко победила «Локомотив» в серии пенальти
    Все новости спорта

    СКА — Северсталь: смотреть онлайн в прямом эфире

    20.09.2023 в 19:30 начнется матч в КХЛ СКА — Северсталь

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 19:30 20.09.2023 начнётся онлайн-трансляция матча СКА — Северсталь в КХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Северсталь» — «СКА» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «СКА» — «Северсталь» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.64.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «СКА»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча СКА — Северсталь.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Посыпет ли «Бавария» соль на раны «Манчестер Юнайтед»?
  • «Бавария» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • Миланская команда сможет увезти три очка из Сан-Себастьяна
  • «Реал Сосьедад» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.47
    •
  • «Реал» не оставит шансов дебютанту
  • «Реал» — «Унион». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.47
  • Экспресс дня 20 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Бавария — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Реал — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Арсенал — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Брага — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шериф — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч ЛАСК — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Бачка-Топола
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие