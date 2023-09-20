В 19:10 20.09.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч: «Динамо Минск» — «Локомотив» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо Минск» — «Локомотив» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.27 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Динамо Минск»).

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