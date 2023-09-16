В 17:00 16.09.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч: «Торпедо» — «Ак Барс» 6:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ак Барс» — «Торпедо». Коэффициент ставки — 1.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Торпедо»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ак Барс — Торпедо.

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