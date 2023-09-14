начнут матч в 19:00 в регулярном сезоне КХЛ, 14.09.2023.

Последний матч: «Куньлунь Ред Стар» — «Торпедо» 3:7. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Торпедо» — «Куньлунь Ред Стар» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.38 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Торпедо»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Торпедо — Куньлунь Ред Стар.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 9500USD Новым игрокам