Гончаров заявил, что некоторые клубы КХЛ заставляют расторгать контракты после сезона

Бывший защитникрассказал о том, как некоторые клубы КХЛ заставляют игроков расторгать контракты, чтобы не платить зарплату.

«У нас есть команды… Они закончили раньше сезон — в плей-офф не попали. Или попали — не суть. И вот в это время игрока просто вызывает руководство и говорит: "Расторгай контракт". Чтобы не платить зарплату.

До конца сезона там две зарплаты, по-моему, две с половиной или три. Он отказался. И его начали тренировать два раза в день. Прям жёстко тренировать», — сказал Гончаров в подкасте на YouTube-канале «Скользкий лёд».

Напомним, что Гончаров выступал за ЦСКА, «Авангард», «Салават Юлаев», «Спартак», «Сибирь» и «Нефтехимик».