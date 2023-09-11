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    Авангард — Амур: смотреть онлайн в прямом эфире

    11.09.2023 в 16:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Авангард — Амур

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Авангард и Амур начнут матч в 16:30 в регулярном сезоне КХЛ, 11.09.2023.

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    Последний матч: «Амур» — «Авангард» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Авангард» — «Амур» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.98.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Авангард»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Авангард — Амур.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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