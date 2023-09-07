Последний матч: «Барыс» — «Сибирь» 4:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Для тех, кто делает ставки:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сибирь» — «Барыс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.54.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Барыс»).
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