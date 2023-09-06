начнут матч в 19:00 в регулярном сезоне КХЛ, 06.09.2023.

Последний матч: «Нефтехимик» — «Северсталь» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Нефтехимик»).

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