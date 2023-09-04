Последний матч: «Автомобилист» — «Салават Юлаев» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Автомобилист» — «Салават Юлаев». Коэффициент ставки — 1.83.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Автомобилист»).
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