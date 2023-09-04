начнут матч в 17:00 в КХЛ, 04.09.2023.

Последний матч: «Автомобилист» — «Салават Юлаев» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Автомобилист» — «Салават Юлаев». Коэффициент ставки — 1.83 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Автомобилист»).

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