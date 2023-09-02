В 17:30 02.09.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав КХЛ.

Последний матч: «Динамо Минск» — «Нефтехимик» 4:7. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нефтехимик» — «Динамо Минск». Коэффициент ставки — 1.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Нефтехимик»).

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