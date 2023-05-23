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    Флорида — Каролина: смотреть онлайн в прямом эфире

    23.05.2023 в 03:00 начнется матч в Кубке Стэнли Флорида — Каролина

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:00 23.05.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Флорида — Каролина в Кубке Стэнли.

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    Последний матч: «Каролина» — «Флорида» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Флорида» — «Каролина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.14.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Флорида»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Флорида — Каролина.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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