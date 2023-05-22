начнут матч в 20:20 в группе A чемпионата мира по хоккею-2023, 22.05.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Австрия» — «Венгрия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.50 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Венгрия»).

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