Третьяк — о перекрестном плей-офф в КХЛ: Это шаг вперед

Президент Федерации хоккея Россиив очередной раз высказался о введении перекрестного плей-офф в КХЛ.

«ФХР давно говорила о том, что с каждым годом нужно находить что-то новое и интересное для болельщиков, чтобы они могли посмотреть новые команды, потому что сейчас одни и те же команды играют в своих дивизионах.

У нас было предложение, и КХЛ поддержала его. Считаю, что это интересно. Все надо делать для болельщиков, это шаг вперед», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Перекрестный плей-офф подразумевает, что во втором раунде Кубка Гагарина образовываются две группы, в которых играют по четыре команды. В каждой группе выступают по две команды из Западной и Восточной конференций.