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    Каролина — Флорида: смотреть онлайн в прямом эфире

    17.05.2023 в 02:00 начнется матч в Кубке Стэнли Каролина — Флорида

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Каролина и Флорида начнут матч в 02:00 в Кубке Стэнли, 17.05.2023.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Флорида» — «Каролина» 4:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Каролина» — «Флорида» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.14.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Флорида»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Каролина — Флорида.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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