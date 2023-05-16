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    Даллас — Сиэтл: смотреть онлайн в прямом эфире

    16.05.2023 в 03:00 начнется матч в плей-офф Кубка Стэнли Даллас — Сиэтл

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:00 16.05.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Даллас — Сиэтл в плей-офф Кубка Стэнли.

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    Последний матч: «Сиэтл» — «Даллас» 6:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Даллас» — «Сиэтл». Коэффициент ставки — 1.99.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Даллас»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Даллас — Сиэтл.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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