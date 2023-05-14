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    Эдмонтон — Вегас: смотреть онлайн в прямом эфире

    14.05.2023 в 23:00 начнется матч в Кубке Стэнли Эдмонтон — Вегас

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Эдмонтон и Вегас начнут матч в 23:00 в Кубке Стэнли, 14.05.2023.

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    Последний матч: «Вегас» — «Эдмонтон» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Эдмонтон»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Эдмонтон — Вегас.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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