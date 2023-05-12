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    Даллас — Сиэтл: смотреть онлайн в прямом эфире

    12.05.2023 в 04:30 начнется матч в плей-офф Кубка Стэнли Даллас — Сиэтл

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Даллас и Сиэтл начнут матч в 04:30 в плей-офф Кубка Стэнли, 12.05.2023.

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    Последний матч: «Сиэтл» — «Даллас» 3:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Даллас» — «Сиэтл» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.90.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Сиэтл»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Даллас — Сиэтл.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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