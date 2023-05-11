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    Эдмонтон — Вегас: смотреть онлайн в прямом эфире

    11.05.2023 в 05:00 начнется матч в Кубке Стэнли Эдмонтон — Вегас

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 05:00 11.05.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Эдмонтон — Вегас в Кубке Стэнли.

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    Последний матч: «Эдмонтон» — «Вегас» 1:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эдмонтон» — «Вегас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.90.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Эдмонтон»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Эдмонтон — Вегас.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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