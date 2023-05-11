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    Даллас — Сиэтл: смотреть онлайн в прямом эфире

    11.05.2023 в 23:00 начнется матч в плей-офф Кубка Стэнли Даллас — Сиэтл

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    Даллас и Сиэтл начнут матч в 23:00 в плей-офф Кубка Стэнли, 11.05.2023.

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    Последний матч: «Сиэтл» — «Даллас» 3:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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