начнут матч в 04:30 в плей-офф Кубка Стэнли, 10.05.2023.

Последний матч: «Сиэтл» — «Даллас» 7:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сиэтл» — «Даллас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Даллас»).

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