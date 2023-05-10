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    Сиэтл — Даллас: смотреть онлайн в прямом эфире

    10.05.2023 в 04:30 начнется матч в плей-офф Кубка Стэнли Сиэтл — Даллас

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    Сиэтл и Даллас начнут матч в 04:30 в плей-офф Кубка Стэнли, 10.05.2023.

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    Последний матч: «Сиэтл» — «Даллас» 7:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сиэтл» — «Даллас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.90.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Даллас»).

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