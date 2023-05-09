начнут матч в 03:30 в Кубке Стэнли, 09.05.2023.

Последний матч: «Вегас» — «Эдмонтон» 1:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эдмонтон» — «Вегас». Коэффициент ставки — 2.26 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Вегас»).

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