В 03:00 06.05.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф Кубка Стэнли.

Последний матч: «Каролина» — «Нью-Джерси» 5:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Каролина» — «Нью-Джерси». Коэффициент ставки — 2.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Каролина»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Каролина — Нью-Джерси.

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