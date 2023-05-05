В 04:30 05.05.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Стэнли.

Последний матч: «Даллас» — «Сиэтл» 4:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Даллас» — «Сиэтл». Коэффициент ставки — 1.81 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Сиэтл»).

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