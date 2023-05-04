начнут матч в 04:30 в плей-офф Кубка Стэнли, 04.05.2023.

Последний матч: «Вегас» — «Эдмонтон» 4:7. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вегас» — «Эдмонтон». Коэффициент ставки — 2.13 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:5 (победит «Эдмонтон»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Вегас — Эдмонтон.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам