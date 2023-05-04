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    Вегас — Эдмонтон: смотреть онлайн в прямом эфире

    04.05.2023 в 04:30 начнется матч в плей-офф Кубка Стэнли Вегас — Эдмонтон

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    Вегас и Эдмонтон начнут матч в 04:30 в плей-офф Кубка Стэнли, 04.05.2023.

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    Последний матч: «Вегас» — «Эдмонтон» 4:7. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вегас» — «Эдмонтон». Коэффициент ставки — 2.13.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:5.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:5 (победит «Эдмонтон»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Вегас — Эдмонтон.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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