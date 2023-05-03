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    Даллас — Сиэтл: смотреть онлайн в прямом эфире

    03.05.2023 в 04:30 начнется матч в Кубке Стэнли Даллас — Сиэтл

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Даллас и Сиэтл начнут матч в 04:30 в Кубке Стэнли, 03.05.2023.

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    Последний матч: «Даллас» — «Сиэтл» 4:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Даллас» — «Сиэтл» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.97.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Даллас»).

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