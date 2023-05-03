начнут матч в 04:30 в Кубке Стэнли, 03.05.2023.

Последний матч: «Даллас» — «Сиэтл» 4:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Даллас» — «Сиэтл» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.97 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Даллас»).

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