начнут матч в 03:00 в Кубке Стэнли, 02.05.2023.

Последний матч: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси» 5:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Нью-Йорк Рейнджерс»).

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