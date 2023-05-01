В 01:30 01.05.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Стэнли.

Последний матч: «Флорида» — «Бостон» 7:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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