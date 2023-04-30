В 05:00 30.04.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Стэнли.

Последний матч: «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» 6:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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