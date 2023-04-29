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    Сиэтл — Колорадо: смотреть онлайн в прямом эфире

    29.04.2023 в 05:00 начнется матч в плей-офф Кубка Стэнли Сиэтл — Колорадо

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Сиэтл и Колорадо начнут матч в 05:00 в плей-офф Кубка Стэнли, 29.04.2023.

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    Последний матч: «Сиэтл» — «Колорадо» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сиэтл» — «Колорадо». Коэффициент ставки — 2.13.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сиэтл — Колорадо.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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