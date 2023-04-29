В 23:00 29.04.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Стэнли.

Последний матч: «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» 6:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Эдмонтон»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лос-Анджелес — Эдмонтон.

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