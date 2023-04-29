начнут матч в 17:00 в плей-офф КХЛ, 29.04.2023.

Последний матч: «ЦСКА» — «Ак Барс» 0:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ак Барс» — «ЦСКА» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.68 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ак Барс»).

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