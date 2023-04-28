В 02:00 28.04.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Стэнли.

Последний матч: «Тампа-Бэй» — «Торонто» 4:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торонто» — «Тампа-Бэй». Коэффициент ставки — 2.24 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Торонто»).

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