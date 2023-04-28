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    Сиэтл — Колорадо: смотреть онлайн в прямом эфире

    28.04.2023 в 23:00 начнется матч в плей-офф Кубка Стэнли Сиэтл — Колорадо

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 23:00 28.04.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Сиэтл — Колорадо в плей-офф Кубка Стэнли.

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    Последний матч: «Сиэтл» — «Колорадо» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сиэтл — Колорадо.

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