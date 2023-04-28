В 23:00 28.04.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф Кубка Стэнли.

Последний матч: «Сиэтл» — «Колорадо» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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