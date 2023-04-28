В 23:00 28.04.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Стэнли.

Последний матч: «Каролина» — «Нью-Йорк Айлендерс» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Каролина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Каролина»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Нью-Йорк Айлендерс — Каролина.

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