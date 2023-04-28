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    Миннесота — Даллас: смотреть онлайн в прямом эфире

    28.04.2023 в 23:00 начнется матч в Кубке Стэнли Миннесота — Даллас

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Миннесота и Даллас начнут матч в 23:00 в Кубке Стэнли, 28.04.2023.

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    Последний матч: «Даллас» — «Миннесота» 4:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Миннесота» — «Даллас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Миннесота — Даллас.

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