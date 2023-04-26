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    Эдмонтон — Лос-Анджелес: смотреть онлайн в прямом эфире

    26.04.2023 в 04:30 начнется матч в плей-офф Кубка Стэнли Эдмонтон — Лос-Анджелес

    Хоккей НХЛ Лос-Анджелес Кингз Прогнозы на НХЛ
    В 04:30 26.04.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Эдмонтон — Лос-Анджелес в плей-офф Кубка Стэнли.

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    Последний матч: «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» 4:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Эдмонтон»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Эдмонтон — Лос-Анджелес.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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