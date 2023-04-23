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    Сиэтл — Колорадо: смотреть онлайн в прямом эфире

    23.04.2023 в 05:00 начнется матч в плей-офф Кубка Стэнли Сиэтл — Колорадо

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 05:00 23.04.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Сиэтл — Колорадо в плей-офф Кубка Стэнли.

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    Последний матч: «Колорадо» — «Сиэтл» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сиэтл» — «Колорадо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.95.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:2 (победит «Сиэтл»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сиэтл — Колорадо.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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