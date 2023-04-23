начнут матч в 03:00 в плей-офф Кубка Стэнли, 23.04.2023.

Последний матч: «Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 1:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси». Коэффициент ставки — 2.22 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Нью-Йорк Рейнджерс»).

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